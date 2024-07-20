Российская чемпионка сменила гражданство перед Олимпиадой

Международный олимпийский комитет (МОК) официально утвердил смену гражданства российской представительницы академической гребли Анны Пракатень. Об этом сообщил РИА Новости директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

«Утвердили смену гражданства Анны Пракатень с российского на узбекистанское. Исполком МОК удовлетворил запрос о снятии необходимости отбытия трехлетнего карантина, спортсменка может представлять новую страну на Олимпийских играх в Париже», — заявил он.

В начале 2023 года Пракатень приняла решение выступать за сборную Узбекистана. В мае Международная федерация гребли одобрила этот переход.

На соревнованиях по академической гребле среди одиночек у женщин на летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году Пракатень завоевала серебро. Также в ее активе второе место на чемпионате Европы 2021 года. В 2020 году девушка выиграла серебро чемпионата России по гребному спорту в Казани.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

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