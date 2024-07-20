Овечкин рассказал, будет ли смотреть Олимпиаду

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, планирует ли следить за летними Олимпийскими играми — 2024 в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если будет время, посмотрю Олимпиаду. Почему нет? Болеть за теннисистов? Всех наших буду поддерживать!» — сказал Овечкин.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее Евгений Малкин посмеялся над Овечкиным во время матча звезд КХЛ и НХЛ.