Малкин посмеялся над Овечкиным во время матча звезд КХЛ и НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в шутку раскритиковал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время выставочного «Матча года» между звездами Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги, который состоялся в Москве. Слова хоккеиста приводит Sport24.

«Он играть не хочет сегодня. Посмотрите на его движения. Движения нет. Бросок, конечно, есть. Но после первой смены все, его не видно. Где восьмерка на льду?» — сказал Малкин в одном из перерывов.

Игра завершилась со счетом 8:8, Малкин и Овечкин забросили по одной шайбе.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин попал в топ-100 лучших спортсменов XXI века.