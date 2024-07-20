В МОК рассказали, будут ли россияне в безопасности на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские атлеты будут в безопасности на парижской Олимпиаде, передает ТАСС.

«За меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали нас о том, что в несколько лет работали, исходя из того, что потребуются самые строгие меры обеспечения безопасности», — говорится в заявлении.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

На Олимпиаду в Париж поедут 15 атлетов из России.

Ранее Дмитрий Свищев заявил, что Франция не справляется с подготовкой к Олимпиаде.