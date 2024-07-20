Свищев заявил, что Франция не справляется с подготовкой к Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Франция не справляется с подготовкой к Олимпийским играм, передает РИА Новости.

«Обещали почистить Сену — не почистили. Загрязнение воздуха находится на критическом уровне. У Франции много внутренних проблем. Она не может с ними справиться. А еще проводит Игры», — сказал Свищев.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

На Олимпиаду в Париж поедут 15 атлетов из России.

Ранее стало известно, искупается ли Эммануэль Макрон в Сене до открытия Олимпиады.