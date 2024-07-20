Власти насильно выселяют бездомных и мигрантов из Парижа перед Играми

Французские власти насильно выселяют мигрантов и бездомных из Парижа перед стартом Олимпийских игр, передает Inside The Games.

Отмечается, что власти Франции подверглись критике со стороны общественности за неправомерные действия по отношению к бездомным и мигрантам.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.

Национальный олимпийский комитет Украины достиг договоренности с международными спортивными федерациями о том, чтобы не жать руку россиянам и белорусам на Олимпиаде в Париже.

Ранее Россию лишили одной из квот на Олимпиаде.