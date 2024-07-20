Вяльбе заявила, что не будет смотреть Олимпиаду

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не будет следить за парижской Олимпиадой, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не слежу за всем, что связано с Олимпийскими играми. Смотреть их не собираюсь. Наших там нет, за кого болеть?» — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры 2024 года стартуют в Париже 26 июля и завершатся 11 августа. В соревнованиях примут участие лишь 15 спортсменов из России.

Ранее посол РФ во Франции предостерег желающих посетить Олимпиаду в Париже.