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Стала известна причина спада в игре Тикнизяна

Тренер Игнатьев: на игрока Тикнизяна повлияли разговоры о переходе в «Зенит»

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Александр Вильф/РИА Новости

Спад в игре 25-летнего защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна связан с погружением в семейную жизнь, кроме того, на игрока повлияли разговоры о возможном переходе в «Зенит». Об этом в комментарии Legalbet заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Он заметил, что игрок переоценил свои возможности, что свойственно человеку, который относится к себе щепетильно. Игнатьев предположил, что несостоявшийся трансфер в «Зенит», о котором зимой писали СМИ, и разговоры об этом помешали футболисту.

«Такое внимание непросто дается футболистам. Возможно, имело место быть какое-то чувство обиды.

И второй момент, которым можно было бы объяснить спад в игре Тикнизяна, это тот факт, что он в достаточно раннем возрасте женился, насколько я знаю в случае Наира еще и не в первый раз. Здесь присутствует расход энергии, которой ему не хватает на футбольном поле», — констатировал Игнатьев.

По мнению специалиста, для мужчины приоритет в пользу семьи является абсолютно нормальным. Игнатьев подчеркнул, что Тикнизяну просто необходимо адаптироваться к новому статусу. Вместе с тем, эксперт убежден, что футболист в ближайшее время вернется к своей лучшей форме. Игнатьев заметил, что как только у Тикнизяна «голова повернется в сторону дела», все встанет на свои места.

В прошедшем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. В его активе девять забитых мячей и шесть результативных передач. В июне сообщалось, что трансфер игрока в «Зенит» сорвался из-за завышенных требований футболиста по зарплате.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

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