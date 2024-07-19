Агент полузащитника «Краснодара» Ленини отреагировал на информацию об уходе игрока из клуба

Представитель полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что футболист продолжит выступать за «быков» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам сотрудника агентства JPF Agency, которое представляет интересы игрока, на данный момент о его уходе речи не идет.

«Отъезд Ленини в аренду в другой клуб? Нам об этом ничего не известно», — заявили в агентстве.

Кевин Ленини играет за «Краснодар» с 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 24 матча в составе «быков», отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

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