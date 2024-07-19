Биатлонистка Зайцева обвинила Украину в нацизме

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева обвинила Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в нацизме. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Ну, думаю, это уже нацистские склонности. Почему они не должны приветствовать, пожимать руки? Они не соблюдают принципы Олимпийской хартии. НОК Украины и его руководитель подвержены политическим наклонностям», — возмутилась Зайцева.

Также она выразила надежду, что не все спортсмены такого мнения, а их заставляют следовать этому сверху.

Думаю, это все не спортсмены, а политика их страны и НОК. Реально ведут себя как нацисты. Мир должен задуматься об этом, снять розовые очки и поменять мнение», – добавил экс-биатлонистка.

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсмены с Украины не будут пожимать руки россиянам, выступающим в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что рукопожатие украинцев никому не нужно.