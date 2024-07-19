Посол РФ во Франции предостерег желающих посетить Олимпиаду в Париже

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что желающие посетить олимпийские соревнования в Париже россияне действуют на свой страх и риск. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас нет доступа на спортивные объекты, у нас буквально несколько человек могут выходить на улицу. Меня в этой ситуации волнует то, что консульские сотрудники не смогут оказать содействие... Пока у нас нет таких возможностей, так что каждый, кто принимает решение отправиться на Игры, делает это на свой страх и риск», — заявил посол.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры 2024 года стартуют в Париже 26 июля и завершатся 11 августа.

Ранее Елена Вяльбе раскритиковала идею олимпийского перемирия МОК.