Вяльбе раскритиковала идею олимпийского перемирия МОК

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью Sport24 заявила, что не считает серьезной идею олимпийского перемирия, о котором 19 июля объявил Международный олимпийский комитет (МОК).

По ее мнению, данное заявление является пустым и не несет под собой ничего серьезного.

«Пусть они занимаются Олимпийскими играми. Это 100% пустые слова от МОК. Россия никому не объявляла войны. О каком перемирии может идти речь?» — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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