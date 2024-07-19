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Ветеран ЦСКА заявил, что Чалов пересидел в России

Экс-игрок Галямин: Чалов должен обратить на себя внимание в Европе

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Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов пересидел в России и должен сделать все, чтобы обратить на себя внимание европейских клубов. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший защитник красно-синих и испанского «Эспаньола» Дмитрий Галямин.

«С моей точки зрения, Чалову нужно сделать все возможное, чтобы обратить на себя внимание своими выступлениями. Федор — сильный футболист с очень хорошими качествами для нашего чемпионата. Мне все-таки кажется, что у него есть мотивация снова попробовать себя в Европе. Возможно, Чалов пересидел в чемпионате России», — предположил Галямин.

Эксперт констатировал, что Чалов не молодеет. При этом, подчеркнул Галямин, нападающий прибавил за последние пять лет, стал тоньше чувствовать игру и лучше играть в пас.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждает с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки.

Ранее чемпионка мира по танцам Тишова захотела станцевать с Чаловым.

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