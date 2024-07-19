«Складывается ужасная ситуация»: в Госдуме высказались о вероятных медалях ОИ для россиян

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что в России вряд ли поддержат отечественного спортсмена, если он завоюет медаль на летних Олимпийских играх — 2024. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Складывается ужасная ситуация, что даже если кто-то приедет в Россию с олимпийской медалью, то люди в большинстве своем это не поддержат никак. Их не то что правительство или министерство спорта не поддержит, а обычные люди. Мне хотелось бы, чтобы после победы на Олимпиаде меня не только родные поддержали, но и болельщики», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее были названы города России, которые могут хоть завтра принять Олимпиаду.