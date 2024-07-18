Журова: вряд ли я буду болеть за российских теннисистов на ОИ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что вряд ли она будет болеть за российских теннисистов на парижской Олимпиаде, передает «Советский спорт».

«Вот на Уимблдоне я сейчас болела за наших теннисистов, а на Олимпиаде — не знаю. Для меня очень сильно играет фактор страны. Хотелось бы переживать за Лену Веснину. С ней я дружу», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

Ранее МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов.