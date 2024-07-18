Хоккеист Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

Российский форвард Евгений Кузнецов расторг контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хоккеист был выставлен клубом на драфт отказов и стал неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Кузнецов перейдет в петербургский СКА и подпишет соглашение с клубом на четыре года после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В плей-офф НХЛ «Каролина» добралась до полуфинала Восточной конференции, где сразилась с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Кузнецов в этом противостоянии сумел дважды поразить ворота соперника.

Ранее Кузнецов обратился с благодарностями к клубу НХЛ.