Названы города России, которые могут хоть завтра принять Олимпиаду

Депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что в России есть города, которые могут принять Олимпийские игры, дополнительно не готовясь к соревнованиям, передает «Спорт-Экспресс».

«Казань, Москва и Санкт-Петербург прямо завтра могут принять Олимпиаду. Мы показали это на ЧМ по футболу. И когда была пандемия, нам тоже перекидывали футбольные соревнования», — сказала Журова.

Также Журова отметила, что Россия — большой пример, и нам не надо тратить на это больших ресурсов.

«Все спортивные объекты мирового уровня есть. Нам уже строить ничего не нужно», — добавила она.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Журова объяснила, почему российские телеканалы не покажут Олимпиаду.