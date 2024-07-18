Стало известно, перейдет ли ключевой защитник «Спартака» в клуб-чемпион Лиги конференций

Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич не перейдет в греческий «Олимпиакос». Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» .

По информации источника, у клуба из города Пирей не хватает денег на то, чтобы обслуживать заработную плату игрока российской команды.

По итогам прошлого розыгрыша Лиги конференций УЕФА «Олимпиакос» стал чемпионом турнира, обыграв в финальном матче итальянскую «Фиорентину», гарантировав себе место в групповом этапе Лиги Европы.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бабич сыграл в 17 матчах и забил один мяч. В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Россия осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА