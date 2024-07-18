КХЛ объявила об изменении правил в сезоне-2024/25

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила об изменении правил в сезоне-2024/25.

В новом сезоне будут скорректированы трактовки эпизодов с подножками, процессу проведения смен, а также возвращению в игру голкиперами шайбы после того, как она была поймана в ловушку.

«Одна из главных задач КХЛ — повышение зрелищности и динамики игры, в том числе и при помощи корректировки правил. Они направлены на стимулирование атакующего интенсивного хоккея, на борьбу с пассивным поведением игроков», — заявили в лиге.

По итогам минувшего сезона КХЛ трехкратным обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург». «Сталевары» также добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В прошедшем сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее «Каролина» выставила Евгения Кузнецова на драфт отказов.