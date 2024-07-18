Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КХЛ объявила об изменении правил в сезоне-2024/25

КХЛ изменила правила в сезоне-2024/25 для поощрения атакующего стиля игры

close
100%
Global Look Press

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила об изменении правил в сезоне-2024/25.

В новом сезоне будут скорректированы трактовки эпизодов с подножками, процессу проведения смен, а также возвращению в игру голкиперами шайбы после того, как она была поймана в ловушку.

«Одна из главных задач КХЛ — повышение зрелищности и динамики игры, в том числе и при помощи корректировки правил. Они направлены на стимулирование атакующего интенсивного хоккея, на борьбу с пассивным поведением игроков», — заявили в лиге.

По итогам минувшего сезона КХЛ трехкратным обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург». «Сталевары» также добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В прошедшем сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее «Каролина» выставила Евгения Кузнецова на драфт отказов.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами