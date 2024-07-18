В «Спартаке» рассказали о текущей ситуации вокруг Промеса

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что пока не появилось новой информации по делу нидерландского футболиста Квинси Промеса, ранее выступавшего за красно-белых.

По его словам, как только новая информация появится, она сразу же будет доступна публике.

«Тоже пересматриваю матчи с участием Квинси. Новостей на данный момент нет. Если будут, мы поделимся», — заявил Малышев.

Суд Амстердама вынес решение заочно осудить Промеса на 6 лет за причастность к делу о контрабанде наркотиков, а также к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на своего брата.

После сборов московского «Спартака» в Дубае Промес был задержан по делу о ДТП, с места которого футболист скрылся. Позже дело было закрыто. В середине мая 2024 года Промес был освобожден под залог из тюрьмы с запретом на пересечение границы и условием о рассмотрении дела о передаче его в Нидерланды. В начале июля «Спартак» объявил об уходе Промеса по истечении срока контракта.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Испании в России.