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«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Испании в России

«Матч ТВ» приобрел право на трансляцию матчей двух лиг Испании в России

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realmadrid.com

«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Испании в России с сезона-2024/25. Об этом в своем Telegram-канале заявил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

Права на показ матчей Ла Лиги и Сегунды приобретены на семь лет.

«Чемпионат Европы еще раз показал, что испанский футбол не только самый успешный, но и самый зрелищный. У нас в стране много болельщиков не только «Реала» и «Барсы», но и «Атлетико», «Валенсии» и «Реал Сосьедада». Будем болеть за Арсена Захаряна, следить за Килианом Мбаппе и наблюдать за прогрессом Ямаля на наших каналах», — заявил Тащин.

В прошлом сезоне чемпионата Испании занял первое место мадридский «Реал», опередив каталонскую «Барселону», занявшую второе место на десять очков. Также «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в решающем матче дортмундскую «Боруссию».

Ранее мошенники попытались ограбить лучшего игрока РПЛ прошлого сезона.

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