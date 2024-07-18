«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата Испании в России с сезона-2024/25. Об этом в своем Telegram-канале заявил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

Права на показ матчей Ла Лиги и Сегунды приобретены на семь лет.

«Чемпионат Европы еще раз показал, что испанский футбол не только самый успешный, но и самый зрелищный. У нас в стране много болельщиков не только «Реала» и «Барсы», но и «Атлетико», «Валенсии» и «Реал Сосьедада». Будем болеть за Арсена Захаряна, следить за Килианом Мбаппе и наблюдать за прогрессом Ямаля на наших каналах», — заявил Тащин.

В прошлом сезоне чемпионата Испании занял первое место мадридский «Реал», опередив каталонскую «Барселону», занявшую второе место на десять очков. Также «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в решающем матче дортмундскую «Боруссию».

Ранее мошенники попытались ограбить лучшего игрока РПЛ прошлого сезона.