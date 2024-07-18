Американская гимнастка показала свою фигуру на футбольном стадионе

Американская гимнастка Оливия Данн опубликовала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.

Спортсменка выложила снимок в черной футболке, подчеркивающей грудь, на футбольном стадионе.

1 октября 2023 года гимнастке исполнился 21 год. В спорт девушка пришла в трехлетнем возрасте по желанию родителей. На взрослом уровне Данн дебютировала в 2014 году, приняв участие в престижных соревнованиях US Classic. Одним из главных профессиональных достижений Данн является попадание в турнир Junior International Elite.

В одном из интервью Данн призналась, что к ней часто подходят фанаты с просьбой сфотографироваться.

«С тех пор, как я снялась для Sports Illustrated, ко мне подходят 12-летние подростки и их папы. Они просят сфотографироваться и автограф. Иногда ко мне подходят люди постарше. Они говорят, что это для собаки брата сестры подруги их дочери», — сказала Данн в подкасте Full Send.

Американская гимнастка учится в Луизианском университете и выступает за это образовательное учреждение на различных соревнованиях.

Ранее гимнастка Дина Аверина поделилась фотографией из моря в купальнике.