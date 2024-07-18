Фетисов хочет, чтобы у США отобрали право на проведение Олимпиады

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью ТАСС поддержал идею экс-главы Всемирного антидопингового агентства Ричарда Паунда лишения США права проведения Олимпийских игр.

По его мнению, данная инициатива способна найти поддержку в мировом сообществе.

«США давно превышают свои полномочия, и не только в мировом спорте. Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но его мнение в данном вопросе вряд ли будет что-то решать. Сам посыл о том, чтобы лишить США права проведения Олимпиады, является интересным», — заявил Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее 37 российских хоккеистов виноваты в приеме допинга, заявил тренер.