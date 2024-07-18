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Мостовой сравнил себя с Кашпировским и Нострадамусом

Экс-футболист Мостовой назвал себя Кашпировским и Нострадамусом в одном лице

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что угадал 25 результатов матчей чемпионата Европы 2024 года из 30.

Эксперт заявил, что его можно сравнить с Кашпировским и Нострадамусом в одном лице.

«После финала я был счастлив! Заснул под утро. Моя любимая Испания победила! Еще и показав такой футбол!» — заявил Мостовой.

Евро-2024 завершился 14 июля. Финальная встреча между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее появились новые данные о зарплате Ивана Илича в «Зените».

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