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Появились новые данные о зарплате Илича в «Зените»

Инсайдер Карпов: полузащитник «Торино» Илич будет получать в «Зените» €3,5 млн

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Global Look Press

Сербский полузащитник Иван Илич будет зарабатывать в «Зените» €3,5 млн за сезон. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По словам журналиста, информация о том, что 23-летний игрок «Торино» будет зарабатывать в российском клубе меньшие деньги, является примером тренда на занижение трат «Зенита».

В минувшем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 36 матчей. В этих играх он забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае до 22 матчей.

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