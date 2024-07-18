Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, продлил беспроигрышную серию в Китае до 22 матчей в нынешнем сезоне.

В матче 1/8 финала Кубка Китая, состоявшемся 17 июля, шанхайский клуб оказался сильнее «Сычуань Цзюню». Основное время игры завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Слуцкого — 5:3.

В 22 матчах текущего сезона «Шанхай Шеньхуа» одержал 17 побед и пять раз сыграл вничью. Общий счет в прошедших играх — 46:8.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела уже 15 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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