Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае до 22 матчей

«Шанхай» Слуцкого продлил беспроигрышную серию в Китае до 22 матчей

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, продлил беспроигрышную серию в Китае до 22 матчей в нынешнем сезоне.

В матче 1/8 финала Кубка Китая, состоявшемся 17 июля, шанхайский клуб оказался сильнее «Сычуань Цзюню». Основное время игры завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Слуцкого — 5:3.

В 22 матчах текущего сезона «Шанхай Шеньхуа» одержал 17 побед и пять раз сыграл вничью. Общий счет в прошедших играх — 46:8.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела уже 15 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Юрий Семин назвал пять команд, которые навяжут борьбу «Зениту» в сезоне РПЛ.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами