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Семин назвал пять команд, которые навяжут борьбу «Зениту» в сезоне РПЛ

Семин заявил, что «Зениту» в новом сезоне РПЛ навяжут борьбу пять команд

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в интервью Metaratings заявил, что за победу в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) будут бороться шесть команд.

По его мнению, «Зениту» навяжут борьбу «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА.

«Эти клубы должны найти мотивацию противостоять петербуржцам. Получится у них или нет — другой вопрос, но такую задачу должны ставить. «Зенит» правильно работает, а другим нужно разобраться в себе», — заявил Семин.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

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