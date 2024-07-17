«Зенит» и «Торино» закрыли сделку по Иличу

Петербургский «Зенит» и итальянский «Торино» согласовали условия перехода сербского полузащитника Ивана Илича в российскую команду. Об этом в соцсети «Х» сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, заявляя, что сделка уже состоялась.

По информации источника, приобретение игрока обошлось «Зениту» в €25 млн, при этом зарплата игрока составит €5 млн в год с учетом бонусов. Контракт Илича с сине-бело-голубыми рассчитан до 2029 года.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 одержал победу над «Краснодаром» и завоевал третий трофей в 2024 году: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ розыгрыша-2024/25 будет проведен в субботу, 20 июля, на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее тренер Ташуев заявил, что только «Динамо» сможет конкурировать с «Зенитом».