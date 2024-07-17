Свищев поддержал решение российских телеканалов не показывать Олимпиаду

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев поддержал решение не показывать Олимпийские игры на российском ТВ, передает «Спорт-Экспресс».

«Было бы странно, если бы мы купили эти трансляции. Когда наших спортсменов не так много на этой Олимпиаде, она становится для нас неинтересной», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что не собирается смотреть Олимпиаду.

«Но мы будем болеть и переживать за наших российских и белорусских ребят, которые будут участвовать», — добавил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее возле олимпийских объектов в Париже выявили высокое загрязнение воздуха.