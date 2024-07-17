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Матчи Кубка России могут начать проводить параллельно с играми Лиги чемпионов

Генсек РФС Митрофанов: возможно, будем проводить матчи Кубка параллельно с ЛЧ

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Михаил Куравлев/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что со следующего сезона матчи Кубка России будут проводиться параллельно с играми Лиги чемпионов, передают «Известия».

Митрофанов отметил, что сейчас, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала Лиги чемпионов.

«Теперь мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов», — отметил Митрофанов.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Ранее Конор Макгрегор поставил €100 тысяч на точный счет финала Евро-2024.

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