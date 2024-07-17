Гимнастка Мельникова раскрыла свой основной источник дохода

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что ее основным источником дохода является спорт, передает «Матч ТВ».

«Еще какая‑то реклама и какие‑то мероприятия. Мастер‑классы, еще какие‑то спортивные, спикерство и так далее», — сказала Мельникова.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

Россиянка является чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. Международная федерация гимнастики в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Мельникова встала на защиту американки Симоны Байлз.