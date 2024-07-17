У всех хоккеистов молодежки «Салавата Юлаева» обнаружили допинг

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал семь хоккеистов уфимского «Толпара», который является молодежной командой клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», передает «БИЗНЕС Online».

Среди дисквалифицированных защитник Александр Комаров и форвард Матвей Бабенко, которые выступали и за основную команду «Салавата».

Еще в мае 2024 года РУСАДА сообщило игрокам, что в их пробах был найден запрещенный мельдоний. Содержание препарата было ниже требуемого уровня, но спортсменов отстранили из-за косвенных доказательств.

В апреле 2023 года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Позже стало известно, что мельдоний в организме 37 хоккеистов «Толпара». Отмечается, что запрещенный препарат был обнаружен фактически у всех игроков команды.

В феврале 2024 года были отстранены первые игроки «Толпара». Их дисквалификация уже закончилась из-за того, что ее срок начинался с марта 2023 года.

Ранее чемпионку Игр по биатлону с Украины отстранили из-за допинга.