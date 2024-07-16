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Миранчук согласился на трансфер в «Атланту»

TuttoAtalanta: футболист «Аталанты» Миранчук согласился на трансфер в «Атланту»

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IMAGO/Global Look Press

Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук дал согласие на трансфер в клуб МЛС «Атланта», передает TuttoAtalanta.

Клуб из США заплатит за россиянина €11 млн. Трансфер будет закрыт в ближайшее время.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Алексей является воспитанником московского «Локомотива». В активе полузащитника 45 матчей за сборную России и семь забитых мячей.

В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Атланта» занимает 11 место в Восточной конференции. На первой строчке идет «Цинциннати», второе место занимает «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси, замыкает тройку сильнейших «Коламбус Крю».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал чудаками тех, кто будет критиковать Миранчука за переезд в США.

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