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Анчелотти поприветствовал Мбаппе в «Реале»

Тренер «Реала» Анчелотти Мбаппе: добро пожаловать домой

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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поприветствовал в своих соцсетях новичка команды Килиана Мбаппе.

«Добро пожаловать в лучший клуб мира. Добро пожаловать домой, Килиан. Вперед, «Реал» Мадрид», -— написал Анчелотти.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял первое место, опередив каталонскую «Барселону», занявшую второе место на десять очков. Также «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в решающем матче дортмундскую «Боруссию».

Ранее Мбаппе отклонил предложения других клубов перед переходом в «Реал».

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