Погиб тренер сборной России по гребле на байдарках Адаев

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в ДТП. Об этом сообщает сайт Министерства спорта Саратовской области.

«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит», — говорится в сообщении.

Адаев победил в первенстве Европы среди спортсменов не старше 23 лет в 2005 году. После окончания спортивной карьеры он начал работать тренером. Адаев был удостоен звания заслуженного тренера России.

Ранее российский триатлонист Игорь Сысоев, который участвовал в Олимпийских играх в Афинах и Пекине, погиб в ДТП.

На Олимпийских играх в Афинах Сысоев занял 15 место.

Ранее футболиста убило молнией во время матча.