Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карякин о должности в Совфеде: это возможность принести пользу Крыму

Шахматист Карякин о должности в Совфеде: мне очень приятно и волнительно

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин заявил, что для него очень волнительно занять пост сенатора от Крыма в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Мне очень приятно и волнительно. Это будет совершенно другая сфера деятельности. И в то же время это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону», — сказал Карякин.

31 мая Карякин рассказал, что его исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) является техническим моментом.

21 марта 2022 года решением комиссии FIDE по этике и дисциплине Карякина отстранили на полгода из-за открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин провел в зоне СВО мастер-класс.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами