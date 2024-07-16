Карякин о должности в Совфеде: это возможность принести пользу Крыму

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин заявил, что для него очень волнительно занять пост сенатора от Крыма в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Мне очень приятно и волнительно. Это будет совершенно другая сфера деятельности. И в то же время это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону», — сказал Карякин.

31 мая Карякин рассказал, что его исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) является техническим моментом.

21 марта 2022 года решением комиссии FIDE по этике и дисциплине Карякина отстранили на полгода из-за открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Карякин провел в зоне СВО мастер-класс.