Мбаппе ответил на вопрос о возможной операции на нос

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что пока не знает, потребуется ли ему операция на нос, передает «Чемпионат».

«Операция на нос? Я на связи с врачами, и они мне все скажут, когда я вернусь из отпуска», — сказал Мбаппе.

Мбаппе получил перелом носа в первой же игре Евро-2024 против Австрии (2:1). Он пропустил встречу с Нидерландами (0:0) и вернулся в строй к противостоянию с поляками. Однако, помимо гола с пенальти, он больше не отметился результативными действиями.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

Ранее «Реал» презентовал Мбаппе.