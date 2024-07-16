«Спартак» не собирается возвращать Промеса в Россию

В «Спартаке» рассказали о ситуации с нидерландским полузащитником Квинси Промесом. На данный момент клуб не работает над его возвращением в Россию, сообщает «Матч ТВ».

Суд Амстердама вынес решение заочно осудить футболиста на 6 лет за причастность к делу о контрабанде наркотиков, а также к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на своего брата.

После сборов московского «Спартака» в Дубае Промес был задержан по делу о ДТП, с места которого футболист скрылся. Позже дело было закрыто. В середине мая 2024 года Промес был освобожден под залог из тюрьмы с запретом на пересечение границы и условием о рассмотрении дела о передаче его в Нидерланды. В начале июля «Спартак» объявил об уходе Промеса по истечению срока контракта. Недавно футболист в своих социальных сетях опубликовал подборку своих голов в составе московского клуба, сопроводив пост тремя эмодзи: «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».

Промес выступал в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2023. За красно-белых он провел 235 матчей, в которых забил 114 голов. Также Промес стал чемпионом России в сезоне-2016/17, выиграл Суперкубок России (2017) и Кубок России (2021/22).

Ранее был назван клуб, который сможет навязать борьбу петербургскому «Зениту» за чемпионство.