Губерниев предложил назначить Мостового на пост главного тренера сборной Англии

Комментатор Дмитрий Губерниев предложил назначить экс-футболиста сборной России Александра Мостового на должность главного тренера национальной команды Англии, передает «Спорт-Экспресс».

«Если Александр Мостовой придет в сборную Англии, то футбол нас ждет великолепный. Все остальные будут немножко недотягивать», — заявил Губерниев.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после поражения команды в финале чемпионата Европы — 2024 от Испании.

Англичане вышли во второй финал Евро подряд, однако в этом году уступили национальной команде Испании. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Ранее Саутгейт вошел в список тренеров — неудачников чемпионата Европы.