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Россиян назвали лучшими спортсменами мирового уровня

Бегунья Мастеркова заявила, что в России находятся лучшие спортсмены

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Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как недопуск отечественных спортсменов на Олимпийские игры и какие-либо другие международные соревнования влияет на развитие легкой атлетики в России.

«На развитие легкой атлетики в России эта ситуация не повлияет — не дождутся! У нас появляются отличные соревнования, где лучшие спортсмены мирового уровня — а это именно спортсмены из России, — становятся более популярны, а значит, появляются спонсоры и зрелищные соревнования, которые проводятся на высочайшем профессиональном уровне», — сказала Мастеркова.

В 2024 году в России состоялись масштабные международные соревнования Игры будущего и Игры БРИКС, а также на 2025 год были перенесены Игры дружбы.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила в беседе с «Газетой.Ru», что о переносе Игр дружбы долгое время не объявляли намеренно.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что Игры потеряли свое вековое предназначение.

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