Олимпийская чемпионка: Игры потеряли свое вековое предназначение

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему не планирует смотреть Олимпийские игры в Париже — 2024.

«Для меня статус Олимпийских игр сейчас — это одно название. Их вековое предназначение утеряно», — сказала Мастеркова.

Прославленная бегунья заявила, что российских легкоатлетов в полном составе не допустили до участия в Олимпийских играх из-за некомпетентности руководства Международного олимпийского комитета (МОК).

«Причина одна — некомпетентность руководства олимпийского движения, несоблюдение олимпийской хартии о главной миссии Олимпийских игр», — сказала Мастеркова.

В декабре 2023 года глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что не допустит россиян на Игры, несмотря на то что Международный олимпийский комитет разрешил им участвовать в нейтральном статусе.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что жить в России лучше всего.