«Ответственность и приятные ощущения»: Головин рассказал о роли капитана «Монако»

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин поделился ощущениями от выхода на поле с капитанской повязкой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата. К тому же у нас в команде многие ребята наделены лидерскими качествами, могут повести за собой», — рассказал Головин.

Российский футболист вышел в новом статусе в товарищеском матче с бельгийским «Серкль Брюгге» (1:1). Однако пока неизвестно, кто станет капитаном команды в сезоне-2024/25. В пресс-службе «монегасков» сообщили, что с этой позицией в клубе пока ничего не решено, поскольку не вернулись игроки, которые выступали на чемпионате Европы и Кубке Америки. Заявление приводит ТАСС.

В минувшем сезоне 28-летний Головин был вице-капитаном команды. В 25 играх он забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. Носивший повязку нападающий Виссам Бен-Йеддер покинул «Монако» в июне.

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