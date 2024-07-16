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Англия лишилась главного тренера после поражения в финале Евро-2024

Тренер сборной Англии Саутгейт покинул свой пост после поражения в финале Евро

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Frank Augstein/AP

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после поражения команды в финале чемпионата Европы — 2024. Информация об этом появилась в официальном аккаунте Футбольной ассоциации Англии (FA) в социальной сети X.

«После 102 игр и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост тренера», — указано в сообщении.

Англичане вышли во второй финал Евро подряд, однако в этом году уступили национальной команде Испании. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Англия продлила безвыигрышную серию на чемпионатах мира и Европы, она достигла 58 лет. Единственный успех на крупном турнире у англичан — победа на домашнем чемпионате мира 1966 года. В финале турнира островитяне оказались сильнее сборной ФРГ — 4:2.

Ранее Криштиану Роналду был признан худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов.

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