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Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 показала грудь в мини-бикини

Болельщица сборной Хорватии Кнолль показала видео в мини-бикини

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с поклонниками новой видеозаписью.

На кадрах модель позирует в мини-бикини, выполненном в цветах флага Хорватии.

Модель стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах в цветах национальной сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщения сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Хорватии в первом матче с разгромным счетом 0:3 уступила сборной Испании. Во второй игре команда Златко Далича сыграла вничью с албанцами (2:2). В заключительном матче группового этапа Хорватия сыграла вничью со сборной Италии (1:1) и заняла третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф европейского первенства. Хорватия вела в счете, однако пропустила мяч уже в компенсированное время.

Ранее российская фигуристка обнажила часть груди в глубоком декольте.

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