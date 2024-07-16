Сафонов начал подготовку к сезону в составе «ПСЖ»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прибыл в тренировочный центр «ПСЖ» в Пуасси, который находится в пригороде Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, тренировки команды с мячом начнутся 17 июля. При этом парижане пока будут обходиться без своих лидеров — участники Евро-2024 и Кубка Америки получили трёхнедельный отпуск.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее Матвей Сафонов написал заявление на экс-супругу.