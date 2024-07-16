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Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов

WhoScored: Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов

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Lee Smith/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду показал худшую реализацию моментов на чемпионате Европы – 2024 по версии портала WhoScored.

Португалия завершила выступление на чемпионате Европы на стадии четвертьфинала, проиграв национальной команде Франции в серии пенальти. Роналду вышел на поле в пяти поединках (три матча группового этапа и две игры плей-офф), в которых не сумел забить и отдал одну результативную передачу.

На втором месте в рейтинге худших игроков Евро по реализации моментов оказался немец Кай Хаверц, на третьем месте — бельгиец Ромелу Лукаку. Лидер и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе занял четвертую строчку, а замкнул топ-5 игроков по этому показателю Мемфис Депай из Нидерландов.

В финале чемпионата Европы Испания обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Ранее Александр Овечкин назвал Евро-2024 провальным для Роналду.

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