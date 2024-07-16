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«Не три, а пять претендентов»: Булыкин о фаворитах сезона РПЛ

Экс-игрок Булыкин назвал главных соперников «Зенита» в новом сезоне РПЛ

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал команды, которые в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за победу в турнире. Его слова приводит Sport24.

«Будет даже не три, а пять претендентов. Но зависеть все будет опять от концовки чемпионата. Все команды усреднились, а «Зенит» будет более расслаблен, так что жду интригу. В эту пятерку войдут «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и, думаю, даже «Локомотив», — заявил Булыкин.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

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