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Клаудиньо отказался от улучшенного контракта «Зенита» ради «Фламенго»

«Зенит» планирует значительно увеличить зарплату Клаудиньо

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» намерен сохранить в своем составе бразильского футболиста Клаудиньо, который имеет российское гражданство, поэтому предложил игроку улучшенный контракт. Об этом пишет на своей странице в социальной сети X журналист Вене Касагранде.

Клуб готов увеличить зарплату игроку, однако сам Клаудиньо не намерен подписывать новое соглашение, потому что хочет уйти в бразильский «Фламенго».

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь. Подчеркивается, что она все равно меньше той, которую хотел бы получить «Зенит», но в Бразилии с оптимизмом оценивают ход переговоров.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года. Теперь задача заключается в том, чтобы выдвинуть предложение, которое устроит «Зенит».

Ранее агент Клаудиньо четырьмя словами ответил на информацию про уход из «Зенита».

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