Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что с ним все хорошо, он чувствует себя нормально после драки, которая произошла в московском баре после финала чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Небольшой конфликт, столкнулись интересами после финального матча Евро, хочу отметить, что конфликт случился не из-за футбольного матча. Но это наше личное, заявление на своего обидчика в полицию я написал. А что будет дальше, не хочется это афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения», — заявил экс-игрок.

15 июля Telegram-канал Mash сообщил, что экс-футболист был зачинщиком конфликта. Он находился в баре, выпивал и на протяжении нескольких часов, как рассказали очевидцы, обменивался нелицеприятными репликами с другим посетителем заведения, а потом Канчельскис нанес удар оппоненту в челюсть, за что получил аналогичный ответ.

Из-за удара экс-игрок потерял сознание, сотрудники бара пытались привести его в чувства, однако потерпели неудачу и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали травму головы, оказали помощь, однако госпитализировать Канчельскиса не стали.

Ранее была названа символическая сборная Евро-2024.