Аршавин назвал имя лучшего игрока Евро-2024

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что лучшим игроком на чемпионате Европы-2024 оказался полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Если честно, суперяркой звезды я не увидел на этом первенстве. Вообще, мне кажется, большинство звезд были уставшие. Конечно, наверное, ярче все-таки засветились Ольмо и Ямаль, но я выбрал Родри, потому что, мне кажется, он был самым важным игроком для этой сборной, несмотря на Карвахаля и так далее. Поэтому я назову Родри», — сказал экс-футболист в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Финальная встреча между сборными Испании и Англии завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее Валерий Кечинов признался, что его обеспокоил ответный гол сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу против Испании.